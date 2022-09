Habitação, impostos, eletricidade e minas marcam esta quarta-feira

Bom dia,



Esta quarta-feira sabem-se novos dados sobre as rendas praticadas em Portugal entre julho e setembro, e os juros das casas no último mês. Ainda por cá, assina-se um acordo para produzir eletricidade a partir de antigas áreas mineiras. Sobre a relação de Portugal com o exterior, o banco central publica a balança de pagamentos e, já fora das fronteiras nacionais, a Comissão Europeia debruça-se sobre impostos globais para as empresas.

José Fernandes

INE publica rendas e juros das casas



O Instituto Nacional de Estatística publica as Estatísticas de Rendas da Habitação ao nível local, relativas ao terceiro trimestre de 2021, e as taxas de juro implícitas no crédito à habitação referentes a novembro. Nos primeiros seis meses do ano, os novos contratos de arrendamento de casas no concelho de Lisboa atingiram um recorde. Em outubro deste ano, os juros no crédito à habitação quebraram a trajetória descendente que tinham desde agosto de 2020.



Bruxelas debruça-se sobre impostos globais para as empresas



A Comissão Europeia vai fazer uma apresentação sobre tributação global das empresas e entidades de fachada, depois de a OCDE ter publicado, esta segunda-feira, as regras para que os países possam transpor para as suas legislações o acordo internacional que permite aplicar uma taxa mínima de 15% de imposto às multinacionais pela atividade que exercem em qualquer país.



Eletricidade e minas? Sim, e já há acordo



A Empresa de Desenvolvimento Mineiro e o Grupo Águas de Portugal (AdP) vão assinar um protocolo de cooperação para a instalação de projetos de produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis em antigas áreas mineiras ambientalmente remediadas. O secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba, e a secretária de Estado do Ambiente, Inês dos Santos Costa, vão estar na cerimónia.



Banco revela balança de pagamentos



O Banco de Portugal divulga a balança de pagamentos, ou seja as transações económicas ocorridas entre residentes e não residentes, relativa a outubro. Em outubro, o BdP revelou que entre janeiro e agosto deste ano Portugal registou um excedente externo de 850 milhões de euros, que aconteceu mais cedo que no ano anterior, já que o reembolso da "troika" em julho e as transferências da União Europeia (UE) no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência deixaram o país com uma maior folga.



Espanha aos olhos do FMI



O Fundo Monetário Internacional dá uma conferência de imprensa a propósito da conclusão do relatório anual sobre a economia espanhola, conhecido como "Artigo IV", na qual participa a chefe de Missão para Espanha, Dora Iakova.