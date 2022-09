É o último dia para lançar propostas à Dielmar

Bom dia,



Esta terça-feira termina o prazo para a têxtil Dielmar receber propostas de compra, depois de ter declarado insolvência. A propósito de novas oportunidades, o programa de formação UpSkill lança a segunda edição, com o objetivo de reforçar capacidades tecnológicas também junto da população desempregada. No universo das estatísticas, coloca-se um olhar mais atento sobre a economia nacional, o setor do transporte aéreo em particular, e sobre a eficiência energética a nível europeu.

Prazo para comprar a Dielmar chega ao fim



A empresa de têxteis Dielmar, declarada insolvente no final de novembro, está à venda por um mínimo de 384 mil euros, e as propostas devem ser entregues em carta fechada, até às 16 horas de 21 de dezembro. Seguindo-se a publicação da data para a realização de uma Assembleia de Credores, decisiva para o futuro dos trabalhadores. Já se conheciam duas propostas, de valor inferior: a da Valérius (250 mil euros) e a da Outfit 21 (295 mil euros). As dívidas são superiores a 16 milhões e está a ser investigada a hipótese de gestão dolosa.



Mais um programa de formação em tecnologia



Esta terça-feira é lançada a segunda edição do Upskill, uma iniciativa nacional de requalificação para as Tecnologias da Informação e Comunicação que junta a APDC - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações, Estado e a academia. A segunda edição quer formar um total de mais de mil pessoas. Está previsto o lançamento de 50 ações de formação em diferentes tecnologias, envolvendo 12 instituições de ensino superior em 12 cidades do continente. Programação, gestão de ambientes cloud e plataformas de gestão bancária e seguros são algumas das áreas abrangidas.



Transporte aéreo no escrutínio mensal



O Instituto Nacional de Estatística revela as estatísticas rápidas do transporte aéreo, relativas ao mês de outubro. De setembro para outubro, mudaram as regras em relação ao Reino Unido: Portugal estava na lista âmbar e ficou equiparado aos países da lista verde, o que permitiu que os turistas britânicos deixassem de ter a obrigação de fazer quarentenas no regresso ao seu país. Os passageiros no transporte aéreo em Portugal quase duplicaram no terceiro trimestre.



Termómetro económico tira temperatura ao país



O Instituto Nacional de Estatística irá divulgar a síntese económica de conjuntura relativa ao mês de novembro, tirando a temperatura à economia do país. Na última síntese, relativa ao mês anterior, destacou-se o salto dos preços na indústria transformadora, que espelha o crescimento dos preços dos bens energéticos - que já pesam na inflação - e dos bens intermédios.



Eficiência energética em foco



Numa altura de elevados preços da energia, que já fazem estragos na indústria, a eficiência energética ganha relevância. O gabinete de estatísticas europeu, o Eurostat, publica estatísticas sobre a eficiência energética a nível europeu, sobre o ano 2020.

