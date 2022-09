O relatório de estabilidade financeira do BdP e outros temas no arranque da semana

Bom dia.



O Natal está a chegar e o preço da eletricidade no mercado grossista continua a bater recordes, mas esta semana pode contar ainda com vários pontos de interesse na atualidade económica, a começar já hoje, quando passam seis anos da intervenção sobre o Banif, com o diagnóstico do Banco de Portugal à saúde do nosso sistema financeiro, bem como a publicação de séries longas das contas nacionais, entre outras divulgações.





Getty Images

Relatório de estabilidade financeira





O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, e o administrador Luís Laginha de Sousa apresentam esta segunda-feira, em Lisboa o relatório de estabilidade financeira de dezembro, documento que faz uma análise aos principais riscos para os bancos portugueses, olhando para a situação atual dos mercados financeiros e também do mercado imobiliário nacional. No relatório de junho o BdP chamou a atenção para a sobrevalorização dos preços das casas.







Contas nacionais



O Instituto Nacional de Estatística (INE) e o Banco de Portugal apresentam hoje um trabalho conjunto com as séries longas para a economia portuguesa das contas nacionais. Ainda em matéria de estatística, o INE publica esta segunda-feira a evolução do índice de preços na produção industrial de novembro, depois de em outubro apresentar um aumento de 15,9% em termos homólogos, sob pressão dos preços da energia.





Dados do desemprego



O IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional deverá publicar, neste início da semana, o mais recente relatório mensal do desemprego, com dados relativos a novembro. Recorde-se que em outubro o país registava 351 mil desempregados inscritos, naquela que foi a sétima descida mensal consecutiva.







Juros na China





Esta segunda-feira ficaremos a saber se o Banco Popular da China vai alterar as taxas de juro de referência para novos financiamentos. Depois de 20 meses inalteradas, um conjunto de analistas consultados pela Reuters acredita que essas taxas irão sofrer um corte, o que colocará Pequim em contraciclo com a política monetária de outras grandes economias.





Nike apresenta resultados





A gigante norte-americana de equipamento desportivo apresenta esta segunda-feira os resultados do seu segundo trimestre fiscal (setembro a novembro). No primeiro trimestre fiscal (de junho a agosto) as receitas da Nike ascenderam a 12,2 mil milhões de dólares, com um crescimento homólogo de 16%, enquanto o lucro desse período subiu 23%, para 1,87 mil milhões de dólares.





NOTÍCIAS E HISTÓRIAS QUE NÃO DEVE PERDER:





Eletricidade terá esta segunda-feira novo preço recorde no mercado ibérico





Virgílio Lima ganha eleições no Montepio. Edmundo Martinho, Guta Moura Guedes e Ana Drago estão no “mini-parlamento”





Seis anos depois, muito falta para limpar o rasto da queda do Banif





Quer uma caneca da Tesla? Talvez a possa comprar com criptomoedas





Lítio. Presidente da Savannah Resources diz que estamos perante “as maiores reservas da Europa”





E NA NOSSA RUBRICA MINUTO CONSUMIDOR:





Vídeo: Como posso cancelar os serviços de valor acrescentado? Veja na nossa rubrica multimedia “Minuto Consumidor” o que fazer quando tem serviços que já não deseja e que cuidados deve ter em novos contratos.





A sua newsletter termina aqui, mas continuamos a acompanhar a atualidade económica aqui ao lado, na edição digital do Expresso. Fique connosco e tenha um ótimo arranque de semana.