Exportações, Simplex e lítio: o que precisa de saber esta sexta-feira

Hoje ficaremos a conhecer a evolução das exportações e importações do país em outubro, mas também os dados da inflação nos Estados Unidos e na Alemanha em novembro. Durante o dia o ministro do Ambiente andará na região Norte, em torno das energias renováveis. E é também hoje que termina uma participada consulta pública em torno do lítio.



Comércio externo







O Instituto Nacional de Estatística (INE) publica esta sexta-feira as estatísticas de outubro do comércio internacional de Portugal. Em setembro as exportações portuguesas cresceram 10,3% em termos homólogos, enquanto as importações aumentaram 17,5% face a 2020, segundo o INE.





Balanço do Simplex





A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, fará esta sexta-feira, no Instituto Superior de Agronomia, em Lisboa, um balanço do Simplex, programa de desburocratização do acesso aos serviços públicos que leva já 15 anos.





Lítio, Dia D





Se se interessa pelo tema do lítio, tome nota: hoje termina a consulta pública do relatório de avaliação ambiental preliminar do programa de prospeção e pesquisa de lítio. Uma área que atrai intenções de investimento avultadas mas também alguma contestação. O Expresso explica-lhe o que está em causa com um trabalho que reúne um conjunto de perguntas e respostas para o ajudar a compreender o tema.





Matos Fernandes e as renováveis





O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, cumpre esta sexta-feira uma agenda marcadamente verde: estará numa conferência sobre transição energética na Universidade do Porto, mas também visitará a fábrica de componentes para a indústria eólica da CS Wind ASM, na região de Aveiro.





Política fiscal pós-pandemia





O Conselho das Finanças Públicas (CFP) promove esta quinta-feira, em formato digital, uma conferência sobre política fiscal em contexto pós-pandemia. Com intervenções de Clara Raposo (ISEG) e Nazaré da Costa Cabral (CFP), e entre outros participantes, o encontro debaterá os impostos e incentivos a um comportamento económico sustentável e a justiça social na fiscalidade.





Inflação nos EUA





Ainda hoje ficamos a conhecer a inflação dos Estados Unidos da América (EUA) em novembro, bem como o resultado final da inflação de novembro na Alemanha, cuja primeira estimativa apontava para um aumento do índice de preços ao consumidor de 5,2% em termos homológos. Na quinta-feira também foi divulgada a inflação na China, que subiu para 2,3%, um máximo de 16 meses.









