Há "leões" nos mercados e em Bruxelas

A semana começa com o ministro das Finanças português, João Leão, a deslocar-se a Bruxelas para uma reunião com os pares europeus. Por cá, é o último dia para os investidores subscreverem a dívida “leonina”, emitida pela Sporting SAD. Há ainda números da indústria e da aviação na Europa e, do outro lado do Atlântico, inicia-se o 23.º Congresso Mundial do Petróleo.

Eurogrupo reúne-se em Bruxelas



Os ministros das Finanças da União Europeia vão estar reunidos esta segunda-feira, em Bruxelas. João Leão, o ministro responsável por esta pasta em Portugal, estará presente. Na última reunião, Leão aproveitou para tranquilizar os colegas europeus sobre o rumo das finanças nacionais, depois de o Orçamento do Estado ter sido chumbado. Bruxelas conta que o futuro Governo português apresente um novo plano orçamental em março.



Última chamada para a dívida leonina

Esta segunda-feira termina o prazo para a subscrição de obrigações da Sporting SAD. O clube avançou a 18 de novembro a intenção de emitir 30 milhões de euros em dívida, uma quantia que alargou no final do mês para os 40 milhões. Os leões propõem remunerar os investidores com uma taxa de juro fixa bruta de 5,25% ao ano.



Petróleo "desponta" em Houston



A cidade de Houston, nos Estados Unidos, recebe o 23.º Congresso Mundial do Petróleo, que se prolongará até ao dia 9 de dezembro. Na última quinta-feira, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os países aliados (OPEP+) anunciaram que vão manter o aumento diário de 400 mil barris de crude por dia em janeiro. Isto está a ser visto como uma demonstração de boa-vontade depois de os Estados Unidos terem apelado ao aumento da produção numa altura de grande subida dos preços.



Fluxos internacionais, da indústria aos céus



O gabinete de estatística europeu, o Eurostat, prevê para hoje a divulgação de dois destaques. Por um lado, vai revelar os preços das importações industriais de outubro. Por outro, saem as estatísticas do transporte aéreo relativas a 2020.

NOTÍCIAS E HISTÓRIAS QUE NÃO DEVE PERDER:



- Fundo da CGD pede a insolvência do empresário Alfredo Casimiro



- Covid: TAP cancelou os voos para Maputo, mas há outras companhias a voar para a capital moçambicana



- Governo quer solução “adequada e justa” para intervenção bancária em Angola que afeta Portugal



- Covid-19. Feiras voltam a ser canceladas e empresas portuguesas de têxteis-lar já não vão à Heimtextil



- Preços do gás de garrafa estão em máximos e afetam dois terços das famílias portuguesas







E NA NOSSA RUBRICA MINUTO CONSUMIDOR:



- Vídeo: De que forma é mais vantajoso aplicar dinheiro nos bancos? Hoje, na nossa rubrica multimédia Minuto Consumidor, falamos-lhe das opções que as instituições financeiras disponibilizam a quem tem poupanças.



Tenha uma ótima segunda-feira. Pode continuar a acompanhar o essencial da atualidade económica aqui no Expresso.