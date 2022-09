Da Ordem dos Economistas às estatísticas do dia: os temas desta sexta-feira

Bom dia!



Esta sexta-feira começa com estatística, quer a nível europeu, quer a nível nacional, dos transportes, retalho e serviços. Mas ainda hoje saberemos como evolui a taxa de desemprego dos EUA. Hoje há uma assembleia extraordinária de acionistas da Corticeira Amorim e a Ordem dos Economistas vai a eleições com dois candidatos: Pedro Reis e António Mendonça. É também dia de debates: discute-se novas soluções energéticas para a indústria em Sines e salários e precariedade na CGTP.

Transportes, retalho, desemprego



Esta sexta-feira serão divulgados diversos dados estatísticos. A nível nacional, o Instituto Nacional de Estatística publica os dados relativos à atividade dos transportes entre julho e setembro deste ano. A nível europeu, o Eurostat traz-nos dados do comércio a retalho (de outubro), da produção e do volume de serviços (ambos do terceiro trimestre). E haverá ainda novidades sobre a taxa de desemprego dos Estados Unidos.



Assembleia extraordinária de acionistas da Corticeira Amorim



Hoje há uma assembleia extraordinária na Corticeira Amorim. Em cima da mesa está a aprovação do balanço intercalar individual da sociedade, reportado a 30 de setembro de 2021 e a "distribuição de reservas distribuíveis montante de 11.305 milhões de euros, equivalente ao valor bruto de 0,085 euros por ação", segundo indica a convocatória.



Novas soluções energéticas para a indústria em Sines



A conferência "Sines, o hub energético nacional" acontece esta sexta-feira no Centro de Negócios da Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS). Na conferência irá debater-se as novas soluções energéticas para a indústria, com destaque para a economia do hidrogénio verde, reunindo as mais relevantes empresas e entidades públicas do setor de Sines e do Alentejo. A ZILS integra um dos clusters industriais para a produção, distribuição e uso de hidrogénio verde, o “Sines Hydrogen Valley”, estimado em cerca de 5 mil milhões de euros. Este projeto está a crescer e tem mais investidores à espreita, como pode ler aqui no Expresso.



CGTP debate salários e precariedade



O debate organizado pela central sindical, que se realiza esta sexta-feira, tem como objetivo recolher contributos que enriqueçam a análise da CGTP "da realidade laboral e social, das causas do aumento da exploração e da degradação das condições de vida dos trabalhadores". A defesa do direito ao emprego e o aumento geral dos salários são outras prioridades da central sindical.



Economistas vão a votos



Hoje a Ordem dos Economistas tem eleições para o quadriénio 2022/2025. A votos vão Pedro Reis, ex-presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal e atual diretor de banca institucional do Millennium BCP e António Mendonça, que foi ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações no Governo de José Sócrates e é professor catedrático no Instituto Superior de Economia e Gestão. O eleito vai substituir o atual bastonário, Rui Leão Martinho, que não se recandidata.

