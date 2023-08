Loading...

Vídeo "Meio milhão de animais abandonados num país tão pequeno" e a onda de calor na Geórgia está a deixá-los em perigo

As estimativas apontam para “500 mil animais” abandonados num país com menos de quatro milhões de pessoas, explica Natia Chikovani, fundadora da Animal Project, uma associação georgiana de animais que desde 2020 trabalha com a autarquia de Tbilisi, a capital do país, na resolução de uma parte do problema. Criação ilegal de animais, ausência de estruturas do Estado e de políticas públicas são algumas das causas apontadas por esta associação para o já antigo problema de abandono animal no país. Agora, com os termómetros a marcarem 40 graus, resta a estes animais a solidariedade dos transeuntes, do comércio local, e o trabalho árduo dos voluntários. Veja o vídeo