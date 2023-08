Loading...

Vídeo O aumento das denúncias de abusos na Igreja, os desenvolvimentos no caso Altice e o goleador Erling Haaland. Há Expresso nas bancas

Na edição do Expresso desta semana, poderá ler sobre o aumento das denúncias de abusos sexuais na Igreja com a visita do Papa a Portugal: triplicaram num espaço de dois meses. No caderno de Economia, há desenvolvimentos na operação Picoas: Altice recusou vender por €8 milhões prédio que entregou a ‘amigo’ por €7 milhões. Na Revista E, o grande perfil de Erling Haaland, o jogador sueco que é uma máquina de recordes e que segue a dieta de Cristiano Ronaldo. Os destaques desta edição em análise com o diretor-adjunto, David Dinis