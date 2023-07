Loading...

Vídeo Destaques Expresso: partidos sob investigação, corrupção na Altice com offshores nos Emirados, dicas para a reforma e eleições em Espanha

Há novo Expresso nas bancas, numa semana marcada pela entrada da justiça na atualidade noticiosa, e a atuar em várias frentes. No mundo político, destaca-se o caso que começou com a investigação ao PSD de Rui Rio e que terá outros partidos entre os visados — mas também há espaço para denúncias de financiamento ilegal em campanha do Chega. No que diz respeito ao tecido empresarial, o foco está na Altice e na investigação de €600 milhões que se alarga a vários países. Na Economia, a recusa de crédito habitação faz manchete, numa edição onde damos cinco dicas para planear a reforma. Na revista, são imperdíveis dois artigos de fundo sobre as eleições em Espanha e as Navegadoras portuguesas no Mundial de Futebol