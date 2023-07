Loading...

Vídeo A manutenção dos helicópteros, os "casos concretos" de Rui Rio e as eólicas que levam o fisco a tribunal. Há novo Expresso nas Bancas

Enquanto ministro da Defesa, Gomes Cravinho assumiu a manutenção de helicópteros sem crivo do Tribunal de Contas. Polícia Judiciária diz ter "casos concretos" contra Rui Rio para além do mandado de busca. No caderno de Economia, eólicas levam fisco a tribunal por causa do IMI. Na Revista E, um trabalho de fundo sobre o caminho que o papa Francisco abriu para a transformação