Vídeo Tráfico de humanos, imigração ilegal e uma crise política que não se reflete nas sondagens. Há novo Expresso na bancas

Mário Costa pressionou o Governo para acelerar os vistos de atletas. O ex-presidente da Liga Portugal é o principal arguido por suspeita de tráfico de seres humanos e imigração ilegal numa investigação do SEF. Nos politécnicos e escolas profissionais, a imigração ilegal também está a ser investigada. Nova sondagem do ICS/ISCTE para SIC e Expresso mostra que, apesar de o Governo estar em crise, o ponteiro não mexe para o PSD. No caderno de Economia, temos a economia a travar a fundo no segundo trimestre do ano e, na Revista E, um perfil de Yevgeny Prigozhin. Quem é o maestro do Grupo Wagner, peça chave na invasão da Ucrânia, sempre pronto a criticar o Kremlin? Os destaques desta edição, em análise com David Dinis, diretor-adjunto do Expresso