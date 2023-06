Algarve vai aumentar tarifas de água para quem enche piscinas domésticas

O Algarve prepara-se para aumentar as tarifas de água para quem enche piscinas domésticas e cortar 20% da rega no Sotavento. As medidas anunciadas pelo Governo para enfrentar a seca severa que afeta a região podem até obrigar a fechar as torneiras a três campos de golfe nas próximas semanas.

Cortar 20% à rega que é, desde dezembro, praticamente ininterrupta, é ainda um quebra-cabeças, admite Macário Correia, presidente da Associação de Regantes Sotavento Algarvio.

Os regantes do Sotavento Algarvio tentam ajustar-se aos cortes impostos pelo Governo para enfrentar a seca e temem-se agora impactos que vão além dos seis mil hectares de explorações agrícolas.

Torneiras são responsáveis por cerca de 34% do consumo

O acesso a águas residuais pode vir a compensar o fecho da torneira da barragem de Beliche. Nas torneiras urbanas, responsáveis por cerca de 34% do consumo de água, o Algarve, de uma ponta a outra, pretende-se que pura e simplesmente não se gaste mais do que em 2019, esperando mais turistas do que então.

O Governo quer também reduzir o recurso à água subterrânea, de que dependem, por exemplo, 70% dos citrinos no Algarve. Foi criado um grupo de trabalho para reavaliar os furos ativos, mas ninguém parece saber ainda muito bem como irá funcionar.

Há anos que é pedida uma nova barragem na Foupana, mas só uma dessalinizadora e uma ligação ao Pomarão estão, para já, no papel.