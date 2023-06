Loading...

Vídeo A primeira sondagem depois da crise política, a grande entrevista ao presidente de Angola e a destruição da Amazónia. Há Expresso nas bancas

Esta semana, no Expresso, a primeira sondagem depois da crise política que deixou as instituições do Estado de costas voltadas. Portugueses não querem Galamba, mas também não querem eleições antecipadas. Numa grande entrevista ao Expresso, João Lourenço, presidente de Angola, fala sobre a relação com Portugal, mas também sobre Isabel dos Santos, corrupção, investimento português e dinheiro Chinês. Na Revista E, uma grande reportagem do Expresso na Amazónia. A edição desta semana, em análise com a diretora-adjunta, Paula Santos

02 Junho 2023 00:08