Vídeo Os efeitos do caso TAP sobre o Governo, a desigualdade salarial nas grandes empresas e a corrida à canábis. Há novo Expresso nas bancas

O Governo arde em lume brando com o arrastar dos trabalhos na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP. Marcelo não dissolve por falta de alternativa, mas o PSD diz estar pronto para o poder. Portugal tem a 13º economia mais lenta do mundo e a desigualdade salarial nas grandes empresas duplicou: presidente executivo da Jerónimo Martins recebe 186 vezes o salário médio bruto dos funcionários. A canábis volta a ser discutida no Parlamento depois do verão, mas há quem já esteja a investir. Os destaques desta edição do Expresso, em análise com Paula Santos, diretora-adjunta

Há 40 minutos