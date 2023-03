PS em queda livre e americanos a invadir Portugal. As faturas com NIF vão ajudar na hora da reforma? Há nova edição do Expresso nas bancas

O Expresso está nas bancas esta sexta-feira e já está disponível para assinantes digitais. Conheça os principais destaques da edição de 31 de março.

Um trambolhão coloca o PS empatado com o PSD, mas há muita análise a fazer a propósito da sondagem ICS/ISCTE, que publicamos nesta edição. Os dois maiores partidos estão agora colados, só que — feitas as contas — é o Chega quem mais ganha. O trabalho do governo também é aqui avaliado e as notas não são as melhores: quase dois terços dão negativa ao executivo socialista. É a pior avaliação em quatro anos e o descontentamento cresce até entre os socialistas — que estão assustados com quedas nas sondagens. Na avaliação da ação política, António Costa tem a primeira negativa. Marcelo, que desce, continua a ser o melhor avaliado.

O preço da eletricidade, no valor mais baixo em nove anos, faz manchete no caderno de Economia. O custo da eletricidade no cabaz do INE contraria a inflação e cai 6% num ano. O índice é o mais baixo desde final de 2013 e os próximos meses podem ainda trazer reduções adicionais na fatura elétrica. Mas não são estas as únicas faturas em foco nesta edição. É que há peritos a estudar o IVA das faturas nas pensões.

E se ao pedir uma fatura com número de contribuinte estiver a reforçar o pé de meia para a reforma? A ideia está a ser estudada pela equipa a quem o Governo encomendou o ‘livro verde’ e as propostas finais para a sustentabilidade da Segurança Social serão entregues em julho.

Há uma invasão americana em curso, em plena crise na habitação, e o tema faz capa da revista do Expresso desta semana. Entre 2020 e 2021, duplicou o número de norte-americanos que se mudou para Portugal. O que é bom e barato para alguns tornou-se caríssimo ou mesmo inacessível para a esmagadora maioria dos portugueses. Mas se a abundância dos norte-americanos - que encontram no Sul da Europa a qualidade de vida que julgavam perdida - é um dos assuntos do momento, a escassez no Reino também é notícia. Os supermercados britânicos estão com falta de legumes frescos e a situação vai manter-se até maio e o Expresso publica esta sexta-feira um diário num país sem tomate.