Vídeo A igreja "velha" que rejeita as mudanças, o 25 de abril como nunca antes visto e a crise na banca. Há novo Expresso nas bancas

Nesta edição, o psiquiatra Daniel Sampaio, que integrou a Comissão Independente que investigou os abusos na igreja, dá uma grande entrevista ao Expresso e diz que “bispos sabem que a Comissão Independente sabe que eles sabem muita coisa”. Na revista E, um fotógrafo da PSP aposentado mostra fotografias do 25 de abril nunca antes vistas. No caderno de economia, a crise na banca e o terramoto que começou nos EUA. Os destaques desta edição do jornal, em análise com o diretor, João Vieira Pereira

16 Março 2023 23:00