Loading...

Vídeo “Irem ao cinema ver o filme é o prémio mais importante para nós”: veja a primeira reação de João Gonzalez à noite dos Óscares

Em noite de emoções, não foi desta que Portugal conseguiu o desejado Óscar. Mas João Gonzalez e Bruno Caetano, realizador e produtor da curta-metragem de animação “Ice Merchants” — a primeira produção portuguesa a conseguir este feito — saem da entrega de prémios da Academia com esperança no futuro. A partir do Teatro Dolby, em Los Angeles, agradecem em vídeo o “carinho enorme” dos portugueses. Veja aqui a primeira reação

Há uma hora