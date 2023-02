Loading...

Vídeo As mudanças nos serviços de obstetrícia, o flagelo do crack, o xeque de Harry e Meghan ao rei. Há novo Expresso nas bancas

A rotação nos serviços de obstetrícia vai acabar porque não é viável, mas o Governo não avança, para já, com uma solução definitiva. De norte a sul do país, o crack é o novo flagelo. É um grande retrocesso no combate às drogas em Portugal. Na economia, o pacote de incentivos de Joe Biden, que se transformou numa guerra económica com a Europa. Na Revista E, Harry e Meghan fazem xeque ao rei. Os destaques desta edição em análise com David Dinis, diretor-adjunto

02 Fevereiro 2023 23:00