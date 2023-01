Loading...

Vídeo Morreram 18 pessoas, incluindo o ministro do Interior ucraniano e três crianças. O vídeo de uma manhã trágica em Kiev

Um helicóptero onde seguiam vários membros do ministério do Interior ucraniano despenhou-se esta manhã numa zona residencial em Brovary, Kiev, junto a um jardim de infância. Uma tragédia que vitimou 3 crianças e feriu outras 15. Ao todo, morreram 18 pessoas, incluindo o ministro do Interior, Denys Monastyrskyi

