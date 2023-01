Loading...

Vídeo 'Lelé da cuca' foi uma pedra que ficou no sapato? “Não sei, mesmo assim fui a subdiretor do Expresso”, diz Marcelo Rebelo de Sousa

Na estreia do novo podcast do Expresso, o antigo gestor, jornalista e diretor do jornal, Marcelo Rebelo de Sousa fala dos investimentos ‘muito dispensiosos’ que fez na altura em que dirigia o semanário, mas lembra também os tempos em que era um enérgico jornalista que, muitas vezes, debatia com os censores as notícias que podiam ou não passar para publicação. Oiça aqui o podcast Liberdade para Pensar

Facebook

Whatsapp

Twitter

Linkedin

Mail

Copiar Url

Há 52 minutos