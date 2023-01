Loading...

Vídeo Francisco Pinto Balsemão:“Parece que quanto mais podemos comunicar, mais mentimos e menos nos entendemos”

Na conferência que assinalou os 50 anos do Expresso, o fundador e chairman do grupo Impresa lembra o passado e alerta para os principais desafios que a comunicação social enfrenta hoje. Para Francisco Pinto Balsemão, o tempo é “um bem escasso que se esgota a uma rapidez preocupante”. E, acima de tudo, deixa a ideia de que mais importante do que viver do que já foi ou mesmo do presente, “é fundamental construir o futuro que queremos que nos espere”. Veja aqui o discurso na íntegra

Facebook

Whatsapp

Twitter

Linkedin

Mail

Copiar Url

Há 52 minutos