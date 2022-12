Loading...

Vídeo EUA: Tempestade Elliot já fez pelo menos 55 vítimas mortais. Veja as imagens da frente fria que cobriu tudo de neve

O presidente americano, Joe Biden, já declarou emergência no estado de Nova Iorque para dar ajuda federal, autorizando o Departamento do Interior na coordenação das ações necessárias para lidar com a situação e "aliviar a adversidade e o sofrimento". Causada por uma frente fria ártica, a tempestade afetou os Estados Unidos desde os Grandes Lagos, perto da fronteira com o Canadá, até ao rio Bravo, ou Grande, na fronteira com o México, afetando cerca de 60% da população do país. A cidade de Nova Iorque alcançou uma temperatura mínima de -10,5° Celsius (C) no dia de Natal, o que não acontecia desde 1872, enquanto Washington, a capital dos EUA, esteve com -10°C no Natal mais frio desde 1983

