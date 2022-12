Loading...

Vídeo Falhas graves no controlo aéreo dos aeroportos, a grande dívida do SNS e os salteadores do património abandonado

Há novo Expresso nas bancas. Esta semana, o relatório que dá conta de falhas graves no controlo aéreo dos principais aeroportos portugueses. Na Economia, a dívida do SNS aos fornecedores, no máximo desde os anos da Troika. Na Revista E, a reportagem dos salteadores de palácios esquecidos. Os destaques da edição impressa de 16 de dezembro, em análise com o diretor-adjunto, Martim Silva

Há 40 minutos