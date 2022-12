Loading...

Vídeo Isabel dos Santos paga defesa com diamantes de Angola, a novela Ronaldo e Portugal campeão da subida de juros. Há novo Expresso nas bancas

Nesta edição do Expresso, revelamos todos os contornos do esquema, que envolve empresa no Dubai, criada para comprar pedras preciosas a baixo preço ao Estado angolano. Mas também falamos de esperança: a de Isabel, que sobreviveu graças a um transplante pulmonar, e a que o país tem na seleção de futebol (em plena novela Ronaldo). O crescimento dos juros no crédito à habitação em Portugal é outro dos temas em análise com o diretor João Vieira Pereira e João Miguel Salvador

Facebook

Whatsapp

Twitter

Linkedin

Mail

Copiar Url

Há uma hora