Vídeo Obras de arte devolvidas às ex-colónias, um ministro que se recusa a ir ao Qatar e o caos de volta às urgências. Há novo Expresso nas bancas

Nesta edição do Expresso, numa grande entrevista, Pedro Adão e Silva revela o seu plano ambicioso para fazer regressar algumas obras de arte às ex-colónias portuguesas e não só. Na mesma entrevista, o ministro da Cultura diz que “não irá ao Catar nem que a seleção vá à final”. No caderno de Economia, Portugal será ultrapassado pela Roménia em PIB per capita já em 2024. Na revista, um texto sobre o 25 de novembro que não só faz um exercício de memória como traz novas revelações. Os destaques, em análise com Martim Silva, diretor-adjunto do Expresso

24 Novembro 2022 23:00