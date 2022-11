Loading...

Vídeo Rússia e Ucrânia passam culpas, NATO põe água na fervura: "A investigação está a decorrer"

Russos dizem que fragmentos de mísseis nas fotografias do acidente na Polónia são de um S-300 da defesa área ucraniana. Zelensky fala em "ataque à segurança coletiva" e diz que terror da Rússia vai alastrar-se para lá das fronteiras ucranianas. Do lado da NATO as reações querem-se frias e sem precipitações: “a investigação está a decorrer”. Veja as primeiras reações da Ucrânia, Rússia, NATO e Polónia neste vídeo

Facebook

Whatsapp

Twitter

Linkedin

Mail

Copiar Url

Há 33 minutos