Loading...

Vídeo Fernando Santos: “O grande problema do futebol não é lidar com o jogador A, B ou C. É lidar com o conjunto de 23,24 jogadores e só jogam 11”

Em entrevista a Francisco Pinto Balsemão no podcast Deixar o Mundo Melhor, o treinador fala sobre as ‘estrelas’ da seleção e como se gere um conjunto de 24 jogadores a caminho do campeonato do mundo no Catar. Oiça a conversa com o seleccionador português

Facebook

Whatsapp

Twitter

Linkedin

Mail

Copiar Url

Há 37 minutos