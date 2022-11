Exclusivo Vídeo "Aristides nunca foi suficientemente homenageado, é tudo para mim", diz Iva Polack Wummer, que foi salva por um visto emitido pelo cônsul

O filho de Iva Polack Wummer nasceu nos Estados Unidos. “Sei alguma coisa sobre a história da minha mãe e agradeço ao cônsul que lhes salvou a vida. Sem isso eu não estaria aqui." Iva nasceu em Praga e é um dos refugiados salvos por Aristides de Sousa Mendes, cônsul português em Bordéus, objeto da série documental “Vistos para a Vida”. Estreada no dia 19 de outubro na Opto, e com duração de cinco semanas, conta com dezenas de entrevistas e depoimentos inéditos de quem sobreviveu ao horror da II Guerra e ao nazismo

Há 49 minutos