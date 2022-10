Loading...

Vídeo Ricardo Araújo Pereira: “O Isto é Gozar Com Quem Trabalha é uma cooperativa de três velhos [os Gato Fedorento] e cinco jovens talentosos”

Em entrevista a Francisco Pinto Balsemão no podcast Deixar o Mundo Melhor, o humorista lembra o início dos Gato Fedorento e fala sobre a equipa de jovens talentosos que hoje integram o Isto É Gozar Com Quem Trabalha. Ao todo são oito e funcionam como uma cooperativa. “Os três velhos são o Zé Diogo Quintela, o Miguel Góis e eu. E os cinco novos são a Joana Marques, o Guilherme Fonseca, o Cláudio Almeida, o Manuel Cardoso e a Cátia Domingues. Para nós, o convívio com eles foi excelente”, afirma Ricardo Araújo Pereira. Oiça a entrevista completa em podcast aqui

Facebook

Whatsapp

Twitter

Linkedin

Mail

Copiar Url

Há 53 minutos