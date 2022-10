Loading...

Vídeo Ricardo Araújo Pereira: “Continuo a achar que o PCP faz falta na vida política portuguesa e na Assembleia da República”

Em entrevista a Francisco Pinto Balsemão no podcast Deixar o Mundo Melhor, o humorista fala sobre o seu percurso académico, o estágio no Jornal de Letras e a sua militância no Partido Comunista no fim dos anos 90. Ricardo Araújo Pereira sublinha ainda a importância de fazer rir, lembra o início dos Gato Fedorento e a equipa de jovens talentosos que hoje integram o Isto É Gozar Com Quem Trabalha. Oiça o podcast aqui

Há uma hora