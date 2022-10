Loading...

Vídeo Apoio de €125 chega a milionários com vistos gold, mas há portugueses em listas de espera para receberem comida. Há novo Expresso nas bancas

Na edição desta semana, descobrimos como um buraco na lei faz com que o apoio esteja a chegar a quem não devia e mostramos como os erros na atribuição deixam de fora pessoas com baixos salários ou pensões. À beira das eleições no Brasil, traçamos ainda o perfil de um país a braços com uma decisão - Lula ou Bolsonaro?- e não esquecemos o “corredor verde” entre Portugal, Espanha e França que aquece o debate político e suscita muitas reservas. O diretor João Vieira Pereira comenta o semanário nos Destaques do Expresso, com João Miguel Salvador

Há 44 minutos