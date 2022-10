Fugiram os "que estavam mais bem informados e liam jornais", diz Ellis Verdi. A mãe dele foi salva por um visto de Aristides

Oito décadas depois de andar às beatas com o seu irmão Alfred (no século passado havia crianças que apanhavam beatas na rua), a nonagenária Silvia Montezinos recorda esta brincadeira no confortável apartamento onde vive em Nova Iorque. Entre risos, evoca a infância passada na Amesterdão, onde nasceu, e a mudança que aconteceu com a chegada dos nazis. “O meu pai andava muito atento ao que se passava, e foi uma das primeiras pessoas a querer sair de Amesterdão. Quisemos trazer mais família”, mas eles não quiseram sair da cidade, onde viviam pacificamente até à chegada das tropas nazis.

Os familiares de Bella e Joseph – a mãe e o pai de Silvia – que ficaram em Amesterdão foram quase todos mortos: “Com gás”, conta Silvia no segundo episódio da série documental “Vistos para a Vida”, que a Opto estreou no dia 19 para os seus assinantes.