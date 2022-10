Loading...

Vídeo Os roubos de comida, a queda de Liz Truss e os depósitos com as taxas de juro mais baixas de UE. Há novo Expresso nas bancas

Há supermercados a porem alarmes em produtos como atum e azeite, Liz Truss cai ao final de 45 dias, pedir dinheiro ao banco está mais caro, mas depositar continua a ter as taxas de juro mais baixas da UE. Na Revista E, a reportagem dos três dias da escritora Olga Tokarczuk, Nobel da literatura, em Portugal. A edição do Expresso, em análise com o diretor-adjunto, Martim Silva

20 Outubro 2022 23:46