NUNO BOTELHO

Exclusivo Vídeo Diogo Ribeiro: o mini-documentário com o prodígio da natação portuguesa

Aos três meses de idade já estava dentro de água. Ia ver as provas da irmã e imaginava-se a nadar ao lado de atletas com quem hoje treina. Com apenas 17 anos, Diogo Ribeiro foi ao Perú em setembro ganhar 3 títulos mundiais júnior de natação, mas era suposto ainda estar a recuperar do acidente de mota que teve no verão de 2021. Os médicos estimaram um ano de recuperação, mas dois meses bastaram. Agora, quando fecha os olhos e tenta vislumbrar o futuro, Alberto Silva, o seu treinador, diz que “já não consegue imaginar o Diogo fora dos Jogos Olímpicos”. Veja a grande reportagem da Tribuna Expresso

20 Outubro 2022 18:18