Exclusivo Vídeo Aristides desafiou ordens para salvar Henri e milhares de pessoas: 80 anos depois, testemunhas contam o que aconteceu em nova série da Opto

“Vistos para a vida”, série documental sobre o cônsul português estreia na Opto esta quarta-feira. O Expresso entrevistou Henri Dyner, um dos milhares de refugiados salvos por Aristides, a quem a fuga ao nazismo deixou uma “mancha no pulmão”. Ao longo de cinco episódios (com cerca de meia hora de duração cada um), Henri e outras 36 pessoas (ou descendentes) que receberam vistos do cônsul de Bordéus, investigadores, judeus, e familiares do próprio Aristides de Sousa Mendes sublinham a importância do que este fez por milhares de pessoas em muito poucas semanas. Veja aqui em primeira mão o início do episódio de estreia, e leia a história de vida de Henri, um cidadão do mundo que nasceu belga, cresceu no Rio de Janeiro, vive na Califórnia e foi ajudado pelo milionário português Lúcio Tomé Feteira

Há 44 minutos