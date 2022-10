Roberto Ricciuti/Getty Images

Exclusivo Vídeo Escritor ucraniano Andrei Kurkov: “Os ucranianos são individualistas. Sempre foram muito independentes e nunca gostaram de ser controlados”

Em conversa com o Expresso desde a Noruega, onde se encontra a dar palestras (o destino seguinte é a Suíça e depois Portugal, antes de regressar à Ucrânia), o maior escritor ucraniano contemporâneo, traduzido para 30 línguas,fala de “Abelhas Cinzentas”, a primeira obra lançada em Portugal. Andrei Kurkov escreveu-a a pensar nos civis entalados no conflito do Donbas

Há uma hora