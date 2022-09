Portugueses mais afetados pela crise já querem que a guerra acabe, mesmo que isso implique cedências à Rússia. Há novo Expresso nas bancas

Loading...

Há novo Expresso nas bancas

Na edição desta semana, uma sondagem mostra como o aumento do custo de vida está a produzir impacto na opinião dos portugueses sobre a guerra. Como resistirá o apoio dos mais vulneráveis à causa ucraniana? No caderno de Economia, conheça as grandes obras públicas que vão resvalar para o Portugal 2030. Na Revista E, a história de Norma Jean, a mulher por trás de Marilyn Monroe, em destaque a propósito da estreia do filme “Blonde”, mas também a história sobre as três aldeias onde já só resta uma criança. Os destaques desta edição do Expresso, em análise com o diretor, João Vieira Pereira

