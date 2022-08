Loading...

Vídeo A devastação da Serra da Estrela, as críticas ao PS de uma ex-ministra e o futuro do gasoduto. Há Expresso nas bancas

Na edição desta semana, um grande trabalho sobre a devastação da Serra da Estrela naquele que já é o maior incêndio depois de Pedrógão, a entrevista com Alexandra Leitão, ex-ministra de António Costa, onde são feitas duras críticas à estratégia do partido para a função pública, e ainda o futuro do gasoduto que passará por Portugal. São estes os destaques do Expresso desta semana, em análise com o diretor-adjunto, Martim Silva

18 Agosto 2022 23:00