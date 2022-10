NUNO BOTELHO

Exclusivo Vídeo Santos Silva: “De um lado está todo o discurso político, por mais violento que seja, e do outro o discurso de ódio”

Com um exemplar anotado da Constituição e outro do Regimento da AR debaixo do braço, o presidente da AR responde à polémica com o Chega e explica o dilema em que está mergulhado: apesar de preferir intervenções mais contidas, vai sempre travar qualquer “afloramento de discurso injurioso” no Parlamento, ao qual chama mesmo discurso de ódio, mesmo que isso tenha “riscos”. O cientista profissional agora é o guardião da Constituição e dos valores democráticos. O “cálculo político” vem depois. Veja o vídeo com parte da entrevista dada ao Expresso

29 Julho 2022 09:09