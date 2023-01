Minuto Consumidor: dicas de como lidar com a ansiedade financeira

Com a escalada da inflação e a subida generalizada dos preços, pode começar a sentir alguma ansiedade financeira. Por isso, juntámos alguma dicas que o podem ajudar a poupar dinheiro para possíveis contas difíceis de pagar.

A principal forma para lidar com ansiedade é organizar e conhecer as suas finanças, quer do lado das receitas ou das despesas. Depois do levantamento, classifique-as de forma a perceber qual a periodicidade.

Aponte todas as pequenas despesas que faz. Somadas, podem resultar num valor significativo a ser aplicado em despesas indispensáveis.

É muito importante criar um fundo de emergência para responder a despesas inesperadas, como de saúde ou uma avaria no carro, por exemplo. Assim que receber o seu salário, coloque logo de parte a percentagem que quer destinar ao fundo de emergência.

Trace metas tangíveis e esteja constantemente informado quanto à organização das suas economias.

Verifique os seus contratos da luz, água e gás, para perceber se está a pagar mais do que aquilo que realmente precisa. Por exemplo, no contrato da luz, perceba se consegue baixar a potência contratada.

Deve também verificar as subscrições de plataformas e perceber se pode abdicar de alguma ou optar por pacotes mais baratos. O mesmo se aplica às despesas em telecomunicações.

Se tem crédito à habitação, tente renegociá-lo, por exemplo, através da redução do spread ou dos seguros que tem ativos. Se tiver mais do que um crédito, pode recorrer ao crédito consolidado, para pagar uma prestação única.

Se está empregado e os seus rendimentos não conseguem cobrir as mais básicas despesas, tente renegociar o seu contrato ou verifique a possibilidade de ter uma atividade paralela.

A ansiedade financeira faz com que tome decisões pressionado pelas condições do mercado. Mas pessoalmente, pode resultar em irritabilidade, dificuldade em dormir e crises de ansiedade ou pânico. Se for o seu caso, considere a procura de ajuda profissional.



