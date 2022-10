Minuto Consumidor: voxpop. O aumento dos preços

A inflação atingiu os 9,3% em setembro e esta sexta-feira ficámos a saber que em outubro a situação agravou-se para 10,2% segundo a estimativa rápida do INE (Instituto Nacional de Estatística), é o valor mais elevado desde maio de 1992. O Expresso saiu em reportagem para perceber como é que este aumento de preços tem impacto na carteira dos consumidores.

Às portas dos Armazéns do Chiado, abordámos quem passava na rua e ao lançar o tema do aumento dos preços, as reações mostravam uma notória preocupação: “está complicado”, respondeu prontamente um casal com cerca de 70 anos.

Os consumidores destacam o facto de agora terem de fazer mais contas e restringir o que compram. O aumento dos preços dos bens essenciais, eletricidade e combustíveis são os mais sentidos.

Ao questionarmos sobre o que deixaram de fazer para poupar dinheiro, recai sobretudo nas compras de supermercado mais controladas, menos jantares fora e “escapadinhas” à rotina, reduções de consumos em casa na água, gás e eletricidade, e a poupança nos combustíveis, preferindo andar a pé ou de transportes públicos.

Para o ajudar a poupar, preparámos uma lista de dicas para as diferentes áreas.

Para poupar na eletricidade em casa, desligue as luzes que não precisa, prefira as lâmpadas LED, não deixe aparelhos em standby e opte por eletrodomésticos mais eficientes. Reveja a potência que tem contratada, para evitar estar a pagar mais do que o necessário.

Ainda em casa, para poupar água, desligue a torneira enquanto escova os dentes, tome duches rápidos, use apenas a água verdadeiramente necessária para cozinhar, regue as plantas nas horas de menos sol e lave a roupa e a loiça apenas quando as máquinas estiverem totalmente cheias.

O preço dos combustíveis aumentou em grande escala, mas há comportamentos que o podem fazer poupar alguns euros. Tenha uma condução suave, trave o menos possível e circule com o ar-condicionado desligado, diminuindo o esforço. Deve manter a pressão dos pneus certa e ter pouco peso no carro.

No supermercado, faça uma lista do que realmente precisa e siga-a à risca. Compare os preços por unidade, aproveite as promoções e opte por marcas brancas quando a qualidade é assegurada. Evite o desperdício ao aproveitar os produtos que tem no frigorifico e na despensa para pratos novos.

