Economia dia a dia. Subida das taxas de juro: "Vivemos uma situação anormal durante muitos anos"

A expectativa está voltada para quinta-feira, dia em que que o BCE anuncia a subida dos juros com impacto direto na nossa Economia.



Até lá é fazer as contas ao que já sabemos e antecipar dados que podem ainda mais complicados, se a subida que for anunciada surpreender os mercados, pela negativa.



O Expresso fez as contas às prestações indexadas à Euribor para concluir que, por cada 150 mil euros de empréstimos bancários, já pagamos 50 euros a mais na fatura mensal.



Na rubrica Economia Dia a Dia, a jornalista Sónia Lourenço apresenta as contas, enquanto o especialista da DECO Proteste, Nuno Rico, lembra que a situação atual (de taxas negativas) é invulgar há alguns anos e que ainda estamos longe de cenários de subidas mais complicadas que o país já viveu.



Saiba o que deve fazer se estiver no imenso grupo de 93% de portugueses que recorre aos crédito bancário para a compra de casa e de que forma se pode acautelar para o futuro.