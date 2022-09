Loading...

2:59 para explicar o mundo O que valem os 19 vereadores (agora 18) eleitos pelo Chega?

Dois meses depois das primeiras eleições autárquicas que disputou, o partido de André Ventura perdeu uma vereadora e continua arredado do executivo em todos os municípios, tanto por imposição do líder como pela formação de uma cordão sanitário em torno do Chega. Azambuja, Benavente e Entroncamento são exemplos de concelhos onde o partido foi notícia (não necessariamente pelas melhores razões)

02 Dezembro 2021 19:29