Loading...

Multimédia Há 25 mil pedidos de casas municipais só em Lisboa e Porto. Marcelo admite "veto político". Há novo Expresso nas bancas

Nesta edição revelamos que, para os 26 mil pedidos de casas municipais em Lisboa e no Porto, há apenas 700 casas disponíveis. Presidente admite “veto político” ao arrendamento coercivo. Conheça o aumento do esquema das falsas noivas recrutadas por €2500. Os destaques nesta edição impressa do jornal, com o jornalista Bernardo Mendonça e a análise do diretor-adjunto Martim Silva

Há 40 minutos