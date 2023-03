Loading...

Multimédia “Eu não quero morrer analfabeta”: a história de Isabel, que aos 53 foi aprender a ler e escrever

Aos 53 anos, Isabel decidiu que não queria morrer analfabeta. O Expresso acompanhou-a durante um ano letivo no projeto + Literacia e mergulhou no problema invisível do analfabetismo em Portugal, onde há quase 300 mil pessoas que não sabem ler nem escrever

22 Março 2023 23:22