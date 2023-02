Loading...

Multimédia Falha do Governo paralisa julgamento de José Sócrates e primeiras prescrições começam em 2024: há Expresso nas bancas

Na edição desta semana falamos da falha no Governo que paralisa o julgamento de José Sócrates e o facto de o ex-primeiro-ministro não parar de apresentar recursos. Marcelo espera mudanças no pacote da habitação. Na Economia, o Governo prevê distribuir €4,1 mil milhões este ano no PRR. Já na Revista E leia a grande entrevista feita a João Gonzalez, o primeiro realizador português a caminho do Óscar. A análise do diretor-adjunto Martim Silva

Há 35 minutos