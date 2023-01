Loading...

Multimédia Centenas de alunos sem aulas desde dezembro; TAP pode valer até €900 milhões; ministro Cravinho em xeque. Há novo Expresso nas bancas

Na edição desta semana pode ler-se sobre como o crescimento do confronto com professores obrigou António Costa a entrar nas negociações; no caderno de Economia saiba como o Governo está a acelerar a venda da TAP. Air France juntou-se à lista de interessados, onde já estavam IAG e Lufthansa. Na Revista, reportagem sobre quem são os apoiantes extremistas de Bolsonaro. Os destaques desta semana em análise com o diretor João Vieira Pereira

Há 23 minutos