Ana Baiao

Exclusivo Multimédia O Menino Com Rosto: documentário sobre a dor de uma família, o amor incondicional e a luta pela vida

Deram-lhe minutos de vida, hoje tem três anos. Nasceu com uma malformação grave que não foi detetada na gravidez e ficou conhecido nos media como o bebé sem rosto. Para os médicos, a luta de Rodrigo pela vida ainda é um mistério. Durante meio ano o Expresso acompanhou as terapias e o dia a dia da família deste menino que, contra todas as expectativas, está a crescer e não pára de surpreender. Veja o documentário aqui

Facebook

Whatsapp

Twitter

Linkedin

Mail

Copiar Url

Há uma hora