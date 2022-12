Loading...

Multimédia Preço das casas afasta 75 mil pessoas de Lisboa e Porto; só 7% das empresas dão aumentos ao nível da inflação - os destaques do Expresso

Nesta edição do Expresso, a crise, sob vários prismas: 75 mil foram obrigados a deixar Lisboa e Porto nos últimos três anos, por causa do preço das casas; a inflação explode mas só 7% das empresas dão aumentos equivalentes aos funcionários; cabaz de alimentos está mais caro que nunca; e o turismo, mesmo assim, está em alta no Natal e Ano Novo. Os destaques da primeira edição de dezembro (em que também temos sugestões de presentes), em análise com Martim Silva, diretor-adjunto do Expresso

