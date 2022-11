Loading...

Multimédia Vem aí o Mundial da discórdia, banca e seguros em queda, doentes terminais já escolhem quando morrer. Há novo Expresso nas bancas

O universo do futebol vai aterrar num país onde os direitos humanos são uma miragem; saiba quais as profissões que mais perderam e ganharam desde 2015. Sedação contínua sem hidratação e alimentação é legal e tem sido praticada nos paliativos. Com o novo projeto-lei que vai a discussão e votação, as escolas vão aprender a respeitar jovens e crianças trans. Marcelo assume cuidados com Angola no caso BIC. Estes e outros destaques do Expresso desta semana em análise pelo diretor adjunto Martim Silva, com moderação de Bernardo Mendonça

Há 22 minutos